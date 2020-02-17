عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يسجل حصيلة وفيات جديدة بالصين

الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365

أعلن مسؤولو لجنة الصحة الوطنية الصينية، الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1765 حالة، وذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 100 حالة وفاة جديدة يوم الأحد.



وأكد المسؤولون ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين إلى 1696، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في المقاطعة إلى 58182 حالة.

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وسجلت مقاطعة هوبي أيضا 1933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال يوم الأحد.

من ناحية أخرى، قامت طائرة بإخلاء 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسس" المتوقفة في ميناء يوكوهاما الياباني منذ 3 فبراير/شباط الجاري.

وكانت وزاة الدفاع الأمريكية قالت إنها تستعد لاستقبال طائرتين مستأجرتين قادمتين من اليابان، تحملان الركاب الذين كانوا على متن السفينة السياحية.