طلاب من الجامعة الهاشمية يتدربون في «الخدمات الإنسانية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حتى 28 إبريل المقبل، برنامجاً تدريبياً لوفد من طلاب قسم التربية الخاصة في الجامعة الهاشمية.

أكدت د.إيمان الزبون، رئيس قسم التربية الخاصة في الجامعة، أن 7 من طلاب القسم سيتدربون على البرامج المعتمدة في المدينة وسيكون هذا التدريب مدرجاً ضمن الخطة الدراسية لهم، كما سيكون بمثابة تطبيق عملي للمعلومات النظرية التي تلقوها سابقاً. وأضافت: يسهم البرنامج أيضاً في تنمية ثقة الطلاب بأنفسهم وإكسابهم مهارات جديدة من خلال التعامل المباشر مع الطلبة ذوي الإعاقة ومعلميهم قبل أن يصبحوا معلمين قادرين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الأمثل.

أوضحت د.إيمان الزبون، أن جميع المعايير العالمية التي تريد الجامعة لطلابها أن يتدربوا عليها متوفرة في المدينة، خاصة أن مستوى الخدمات فيها لا يقل عن أرقى المستويات العالمية، مشيدة بأساليب التعليم المتنوعة التي توفرها لطلابها وتحرص من خلالها على تنمية مهاراتهم في جميع المجالات.

وباسم رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون، وطلاب الجامعة، توجهت رئيسة الوفد الأردني بخالص الشكر والتقدير إلى مدير عام المدينة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، وإلى منى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة، مُثمنة حفاوة الاستقبال وكافة الإجراءات الكفيلة بنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

أكدت منى عبد الكريم اليافعي، أن تفعيل مذكرة التعاون بين الجانبين من خلال استقبال الدفعة الأولى من طلاب قسم التربية الخاصة، سيستمر من خلال زيارات الكوادر العاملة لدى الطرفين وإلقاء المحاضرات، إضافة إلى تنسيق البرامج والمؤتمرات مثل المؤتمر العلمي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة.

وأوضحت اليافعي، أن المدينة مستمرة في تعزيز تعاونها مع المؤسسات والجهات العالمية والعربية والمحلية، وقد أصبحت بفضل ريادتها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، محط أنظار العديد من المراكز والمؤسسات والجهات العالمية والمحلية والعربية التي تثق بخبرتها في المجال.

كانت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وقّعت في أكتوبر الماضي، مذكرة تعاون مع الجامعة الهاشمية من المملكة الأردنية الهاشمية، تحقيقاً للرؤية المشتركة بين الطرفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية والتشخيصية، إضافة إلى تشجيع زيارات الكوادر العاملة لدى الطرفين وإلقاء المحاضرات وتنسيق البرامج وتبادل الخبرات والمعرفة اللازمة لبناء برامج تدريبية ومناهج للأطفال ذوي الإعاقة وتبادل الكتب والمطبوعات والنشرات العلمية والمناهج والمواد الدراسية بين الجانبين والعمل على إنشاء فرق بحثية مشتركة في مجال التربية الخاصة. كما تشمل المذكرة تشجيع المؤتمرات الدولية المحكّمة والحلقات الدراسية المتخصصة حول موضوعات يتم الاتفاق عليها مسبقاً والتعاون في مراكز البحث العلمي والتأليف المشترك والعمل على نشر البحوث المعتمدة في المجلات المحكّمة وتبادل الرسائل والأطروحات الجامعية.