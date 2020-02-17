شكرا لقرائتكم خبر عن الفنون تتحاور مع الشعر في معرض «انتماء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

افتتح الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسس وراعي منصة «أ.ع.م. اللامحدودة»، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أمس الأول، معرض «انتماء» سادس المعارض التي تنظمها المنصة، بالتعاون مع رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وبدعمٍ من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وحضر حفل الافتتاح: زكي أنور نسيبة وزير دولة، وشما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والشيخ سالم القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وريما المقرب رئيس مجلس إدارة شركة تمكين، ومارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، إضافة إلى عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

يقدم المعرض، الذي يُقام ضمن «مساحة المشروع» التابعة لرواق الفن، ويستمر حتى 28 مارس/‏آذار المقبل، سلسلة إبداعات فنية جديدة، وأربعة أعمال تكليف تحمل توقيع فنانين ناشئين، وتجسد سعيهم لاستكشاف مواضيع الهوية في عصر العولمة، التي يُبلورها المجتمع كل يوم في ظل تقدّم التكنولوجيا.

وقال الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «يتيح معرض «انتماء» الفرصة للبحث في تأثير مظاهر العولمة على هوياتنا، المتأصلة في جذورنا، فمن خلال التصورات الفنية المتميزة لفنانين مقيمين في الإمارات، يدعونا المعرض إلى استيعاب التفسيرات المتنوعة والإبداعية لهؤلاء الفنانين ضمن سياقاتهم المحلية».

وأشار إلى أن «انتماء» هو فرصة لفهم القصص الاستثنائية التي يحملها المبدعون في الإمارات، والتي تروى من خلال مجموعة من الأعمال المعاصرة التي تعكس تجاربهم.

وقالت نورة الكعبي: «تعمل المنصة باستمرار على تحفيز التفكير الناقد والممارسات الإبداعية لدى المواهب الفنية الإماراتية والمقيمة على أرض الدولة في مراحل عمرية مبكرة من حياتها المهنية عبر جلسات توجيهية وتدريبية».

وعبّرت الكعبي عن اعتزاز الوزارة بدعم هذه المنصة الإبداعية التي تقدم محتوى ثرياً يلبي احتياجات المجتمعات العصرية.

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وأشرف الباحث الفني الإماراتي ناصر عبدالله على اختيار أعمال الفنانين المشاركين: سعيد المدني، وسارة المهيري، ورسام الخرائط سفيان سي مرابط، وفنان الوسائط المتعددة مجد علوش، كما حافظ المعرض على سمات دوراته السابقة، عبر الاستعانة بمشرف خبير في مجال الفنون، وهو الدور الذي تلعبه هذا العام الفنانة دانة عورتاني، ضيفة المعرض، ويحظى المشاركون بإشراف رامين حريزاده، وركني حريزاده، وحسام رحمانيان.

وفي مبادرة جديدة، يقدم «انتماء» قصائد لشعراء إماراتيين مُكَلّفين، بينهم مواهب صاعدة مثل أحمد المناعي وعلي المازمي وحسن النجار وشما البستكي، ممن حصلوا على الدعم والتوجيه من الشاعر والكاتب ومقدم البرامج الحائز جوائز مرموقة خالد البدور.

وقالت شوبا بياشا مدساني المديرة التنفيذية للمنصة: «نسعى إلى تهيئة جيل جديد من المواطنين الموهوبين والفنانين المقيمين في الإمارات، وهذا المعرض يجسد هذه الرؤية؛ إذ قررت في دورة هذا العام جمع الفن مع الشعر إيمانا بالدور الذي لعبه الشعر كعنصر مؤثر في التراث الأدبي الغني».

وقالت مايا أليسون المدير التنفيذي لرواق الفن: «تعد مساحة المشروع في رواق الفن مساحة مخصصةً للفنانين الصاعدين لدعم تجاربهم واستكشافاتهم، ومن جهتها، تسعى أ.ع.م اللامحدودة إلى دعم المواهب الفنية الإماراتية والمقيمة في الدولة، ويسعدني أن يتيح أول تعاون بيننا تنفيذ هذه الرؤية المشتركة على أرض الواقع».

وقال ناصر عبدالله: «نتطلع من خلال هذا المعرض، إلى تسليط الضوء على مفهوم الهوية العالمية؛ سعياً للبحث عن إجابات عن المفارقات التاريخية التي تشكلت على مر الزمان فيما يتعلق بالهوية، ويضاف إلى معرض هذا العام التجربة الشعرية لمجموعة من الشباب؛ حيث تقدم منصة أ.ع.م اللامحدودة تجربة مهمة من خلال الجمع بين الفن والشعر في معرض واحد».

ويتولّى فريق عمل رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي إدارة «مساحة المشروع» في الحرم الجامعي، وتشكّل مكاناً مخصصاً لمشاريع الجامعة التي تنعقد في نهاية الفصل الدراسي والمعارض التي تنظمها الهيئة التدريسية، ما يوفر منصةً للتجريب في مجال الفنون البصرية.