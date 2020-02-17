محمد بن زايد وآبي أحمد يؤكدان الحرص على توسيع علاقات البلدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب سموه بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الدولة - خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي - وبحثا مجالات التعاون المتعددة وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدم وتطور، مؤكدين حرصهمــــا المشـترك علــــى تدعيمهـــــا وتوسيعها.

كما تبادل سموه والدكتور آبي أحمد وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عـــدد مـن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبـل صاحـب السمـو الشيـــــخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في قصر الشاطئ - كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي التي تزور دولة الإمارات؛ لحضور «منتدى المرأة العالمي - دبي 2020».

تناول اللقاء - الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية - العلاقات بين الدولة والصندوق، ودور الاقتصاد الإماراتي المتنامي والمتنوع بوصفه يعد نموذجاً فاعلاً في دعم بيئة الأعمال والمرونة والنمو، وإمكانات الاستفادة من الخبرات والممارسات الاقتصادية المتبادلة.

كما تطرق إلى التوقعات الخاصة بحاضر الاقتصاد العالمي ومستقبله، إضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال «منتدى المرأة العالمي»، ودور صندوق النقد في دعم مساهمة المرأة في التنمية في الدول المختلفة.

حضر اللقاء عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق لمدير عام صندوق النقد الدولي.

واستقبل صاحب السمو، ولي عهد أبوظبي، أمس، في قصر الشاطئ، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

ورحب سموه برئيس المجموعة الذي يزور الدولة؛ لحضور «منتدى المرأة العالمي».

تناول اللقاء - الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية - مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في العالم، ودور البنك في دعم التنمية في الدول المختلفة.

كما تطرق إلى القضايا المطروحة على أجندة عمل «منتدى المرأة العالمي».

حضر اللقاء عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي والوفد المرافق لرئيس مجموعة البنك الدولي.

كما استقبل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، أمس في أبوظبي، هيرفي جولو رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نافال» الفرنسية المتخصصة في مجال صناعات الدفاع البحري.

وبحث سموه وهيرفي جولو - خلال اللقاء - إمكانات التعاون وفرصه بين مجموعة «نافال» ونظيراتها من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية في دولة الإمارات، في مجال الصناعات الدفاعية البحرية المتطورة وأنظمتها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. (وام)