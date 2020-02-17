شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتراجع في الصين لليوم الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الحصيلة اليومية لإصابات فيروس «كورونا» الجديد في الصين، أمس، لليوم الثالث على التوالي، ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى اتخاذ إجراءات أقسى؛ لحماية الاستقرار الاجتماعي في البلاد خلال مكافحة الوباء، فيما تمت معاقبة وتوبيخ المزيد من المسؤولين المحليين في هوبي، وعاصمتها ووهان، واتخذ الإقليم قراراً بحظر حركة المركبات، وفي تايوان أُعلن عن أول حالة وفاة؛ جرّاء الإصابة بالفيروس، ونُظمت تظاهرات في هونج كونج؛ اعتراضاً على تحويل المباني العامة إلى معازل للحجر الصحي، في وقت دعت منظمة الصحة العالمية إلى التأهب المطلوب من دون تأجيج الهستيريا.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد في الصين 1665، الأحد، مع وفاة 142 شخصاً إضافياً.

وتمّ تسجيل إصابة أكثر من 68 ألف شخص في الصين؛ لكن عدد الإصابات اليومية بوباء الالتهاب الرئوي «كوفيد-19»؛ (كورونا) واصل الانخفاض. وفي هوبي (بؤرة المرض)، انخفض عدد الإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي في حين تساوى عدد الوفيات مع تلك التي تم تسجيلها يوم السبت عند 139 حالة.

كما واصل عدد الإصابات الجديدة الانخفاض لليوم الثاني عشر على التوالي في مناطق أخرى في البلاد.

وتفرض السلطات الصينية حجراً على مقاطعة هوبي التي يقطنها 56 مليون شخص؛ حيث باتت منقطعة عن باقي أرجاء البلاد، في إطار الجهود الهادفة؛ لاحتواء انتشار الوباء. ولمزيد من السيطرة على الوباء، ومكافحته؛ أعلنت سلطات هوبي، الأحد، تعزيزاً للقيود على الحركة في كافة أنحاء المقاطعة. وتضمّ هذه التدابير الإضافية: إغلاق المجمعات السكنية والقرى أمام الزوار غير الضروريين؛ وتشديد الرقابة على خروج السكان منها؛ وتوصيتهم بشراء كميات كبيرة من السلع، لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وسيتم إغلاق الأماكن العامة غير الأساسية، كما سيفرض على المناطق السكنية وأماكن العمل التي ظهرت فيها حالات إصابة مؤكدة، تطبيق حجر صحي لمدة 14 يوماً.

وفرضت السلطات المحلية في مناطق أخرى في الصين أيضاً تدابير؛ للتصدي للفيروس.

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وفيما تواجه الحكومة انتقادات لطريقة معالجتها للأزمة، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى اتخاذ إجراءات أقسى؛ لحماية الاستقرار الاجتماعي في البلاد. وأبلغ شي في خطاب نُشر، مساء أول أمس السبت، كبار المسؤولين، بأن على الصين بذل كل ما في وسعها للمحافظة على نظامها الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي تكافح فيه وباء «كورونا»، وأن عليها كذلك تجنب إثارة الذعر الذي قد يؤدي إلى «كوارث» لاحقة.

وطُرِد عدد من المسؤولين المحليين؛ لسوء معالجتهم للأزمة، بينهم مسؤولان صحيان كبيران، فضلاً عن المسؤولين السياسيين لمقاطعة هوبي، ومدينة ووهان الذين جرى استبدالهم. وتم، أمس الأحد، توبيخ عدد من المسؤولين في المقاطعة؛ بينهم نائب حاكم منطقة كيشون الذي «خالف أوامر الحجر الصحي المركزية»، بحسب سلطات هوبي.

وتلقى خمسة من المسؤولين في الحزب الحاكم في هوبي، الخميس، تحذيرات؛ لمخالفتهم تدابير الحجر الصحي، مثل عدم حظرهم للتجمعات الحاشدة في مناطقهم.

وقالت وزارة الصحة في تايوان، أمس الأحد، إن رجلاً توفي؛ بسبب إصابته بفيروس «كورونا» الجديد، ما شكل أول حالة وفاة على الجزيرة منذ تفشي الوباء انطلاقاً من البر الصيني الرئيسي.

وتظاهر المئات، أمس الأحد، لليوم الثاني على التوالي في هونج كونج؛ رفضاً لخطط تهدف لتحويل بعض المباني إلى مراكز حجر صحي للمصابين بفيروس «كورونا».

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، «كل الحكومات وكل الشركات وكل وسائل الإعلام في العالم إلى العمل معنا؛ من أجل الإبقاء على مستوى التأهب المطلوب من دون تأجيج الهستيريا».

ويُفترض أن يصل فريق من الخبراء الدوليين، تابع لمنظمة الصحة العالمية إلى بكين، اليوم الاثنين؛ للقيام بمهمة مشتركة مع الجانب الصيني.

(وكالات)