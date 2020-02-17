شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشدد على الحل السياسي في ليبيا وتثمن «مسار برلين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميونيخ: القاهرة، ”الخليج 365”، ووام:

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية، وثمن في هذا السياق الجهود الألمانية عبر مسار برلين واعتبر أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

‏ ‎وشدد قرقاش، في كلمة أمام الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في مدينة ميونيخ أمس، على أن «استمرار الحوار والتواصل بين الأطراف الليبية والتي تشمل الحكومة ومجلس النواب والجيش الوطني وبرعاية الأمم المتحدة غاية في الأهمية لتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق الاستقرار وإنجاز التسوية السياسية المستدامة».

وأوضح قرقاش أن «الحاجة ملحة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على الحوار ومضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية باعتباره عاملا أساسيا لاستئناف مسار العملية السياسية»، مؤكدا ضرورة معالجة دور الجماعات المتطرفة والإرهابية لضمان استدامة الحلول المطروحة.

وعبر في مداخلته عن قلقه العميق من تقويض الجهود الدولية بفعل التدخلات الإقليمية وانتقال العناصر الإرهابية والمرتزقة من مختلف مناطق الصراعات إلى الأراضي الليبية. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم الإمارات لجهود الدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف العملية السياسية معربا عن الأمل في أن يخرج اجتماع لجنة المتابعة الدولية ب«خطوات إيجابية تخدم تطلعات الشعب الليبي الشقيق».وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لمخرجات مؤتمر برلين وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر خطوات عملية وجادة تسهم في إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي.

وفي تغريدة على«تويتر»،أكد قرقاش على مساعي الدولة مع الشركاء لإيجاد حل سياسي يعالج التطرف والإرهاب في ليبيا وضرورة الدور العربي.

وأطلق الاجتماع رسمياً، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا.

تعهد بفرض حظر على السلاح

وأعلن مسؤولون من ألمانيا والأمم المتحدة، أن الدول المعنية بالملف الليبي جددت تعهدها خلال الاجتماع، بالتمسك بفرض حظر على السلاح في ليبيا.

وناقش المشاركون الانتهاكات المؤسفة الأخيرة لحظر الأسلحة، وجددوا عزمهم على المساهمة في تنفيذه بدقة، ورحبوا بالتقدم الذي أحرز في ما يتعلق بمراقبة أكثر فاعلية للحظر، حسبما ذكر بيان ألمانيا والأمم المتحدة. كما ناقشوا الخروق الأخيرة لوقف إطلاق النار وحظر السلاح، لاسيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجدداً للاشتباكات.

ورحب المشاركون بالتقدم الحاصل بشأن المحادثات حول مراقبة أكثر فاعلية لحظر السلاح، مشددين على ضرورة توصل الدول الفاعلة في ليبيا، إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما اتفق المشاركون على استئناف اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية في 18 الجاري في جنيف.

تشديد على الالتزام بمقررات برلين

وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في اختتام أعمال المؤتمر، كل الأطراف بالالتزام بمقررات مؤتمر برلين.

وأضاف ماس في بيان: «نسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا».

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وتابع: «نحن على علم بتهريب السلاح إلى ليبيا عبر البحر والبر»، لافتاً إلى أن «هناك خرقاً لقرار حظر السلاح بشأن ليبيا».

حظر الأسلحة بات مزحة

وتتوقع الأمم المتحدة عقد أول اجتماع لمنتدى سياسي ليبي شامل بجنيف في غضون عشرة أيام، لكن ستيفاني ويليامز نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قالت إن الموقف على الأرض «مقلق للغاية».

وقالت وليامز إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة، ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه.

وتابعت قائلة: «الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث براً وبحراً وجواً، لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة».

وأشارت إلى أن الوضع الميداني في ليبيا «هش ومقلق»، لافتة إلى أن الهدنة «واهية» والوضع الاقتصادي «يتدهور».

مطالبة بالتصدي لنقل الإرهابيين

من جانبها، دعت مصر إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب، وضرورة التصدي لنقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، مشددة على ضرورة التعامل مع الأزمة الليبية وفق مسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، بالتوازي مع جهود تحقيق التسوية الشاملة للأزمة، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها سامح شكري وزير الخارجية المصري في الاجتماع.‬

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال مداخلته في الاجتماع، موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، ويُلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ورحب شكري بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية في جنيف بصيغة 5+5، مُشيراً إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق.

ونوه شكري بأن نجاح مخرجات اللجنة الأمنية مرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب.‬

وأكد شكري ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا، بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي، محذراً من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المزمع عقدها في جنيف يوم 26 الجاري، بما يتطلب موقفاً حاسماً للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم، ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل إلى حل سلمي للأزمة ينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.‬

خطة أممية لـ"الاستجابة الإنسانية 2020" في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في مدن: طرابلس وبنغازي وسبها الليبية، في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار أمريكي؛ لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه، بالأخص ل345000 من الفئات الأكثر عرضة للضرر في ليبيا.

وأضاف بيان للأمم المتحدة: تتوقع الخطة أن ما مجموعه 900000 شخص سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2020.

وتابع: ستعمل 25 منظمة، تضم 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و12 منظمة دولية و4 منظمات وطنية غير حكومية، في شراكة تم تحديدها كأولوية في خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام.