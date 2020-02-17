معــرض «7 + 7» في مؤسسة العويس الثقافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم «مؤسسة سلطان بن علي العويس» معرضاً فنياً يحمل عنوان: «7 +7»، ويتضمن مجموعة أعمال لسبعة فنانين من الإمارات، وسبعة من العراق تتلاقى رؤاهم وأحلامهم في وطن الخير والسلام.

يقام المعرض عند الساعة السابعة من مساء يوم بعد غد في قاعة المعارض الكبرى بمبنى المؤسسة، ويشارك فيه عبد القادر الريس ونجاة مكي وفاطمة لوتاه وسلمى المري ومنى الخاجة وعبد الرحيم سالم وخلود الجابري من الإمارات، وعاصم الأمير ومحمد فهمي ومعتصم الكبيسي وناطق الألوسي ومكي عمران وفراس البصري وفرح يوسف من العراق.

تختلف الطرق والأساليب في المعرض؛ لكن تصب جميعها في مجرى واحد، وتمتزج التطلعات وتتداخل الأخيلة مُشكلة تناغماً لونياً يعكس وهج الغد، وتتجاور المدارس الفنية والفلسفية في تنوع بصري يدل على عمق هذا المعرض الذي ينقل الزائر إلى عالم غني من الثقافات البصرية، لكل منها مذاقه ولكل منها صدى يشبه عالم الأحلام.

وعلى هامش المعرض تنظم المؤسسة ندوة فنية بعنوان: «الفن العراقي الحديث مع محمد مكية وجواد سليم»، يقدمها الدكتور أحمد ناجي، ويديرها إياد الموسوي.