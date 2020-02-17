طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذ طيران الاحتلال «الإسرائيلي» سلسلة من الغارات، فجر امس الأحد، استهدفت مواقع في قطاع غزة، مدعياً أن القصف يأتي رداً على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات «غلاف» غزة. وأفادت مصادر محلية، بأن مروحيات الاحتلال قصفت موقع التل غربي دير البلح وسط القطاع، كما قصف الطيران الحربي هدفا بالقرب من ميناء خان يونس جنوبي القطاع. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في أجواء شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. في الوقت نفسه، تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة للطائرات الحربية «الاسرائيلية» في أجواء محافظة رفح.

وسبق التصعيد الميداني، إعلان الاحتلال عن التراجع عن بعض «التسهيلات» التي قدمها لقطاع غزة، وإلغاء مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى جانب إعادة 500 تصريح تجاري، ووقف إدخال الأسمنت.

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وفي سياق الاعتداءات المستمرة، اعتقلت قوات الاحتلال، ليل السبت، وصباح الأحد، 11 فلسطينياً من الضفة، بينهم فتية. وقال نادي الأسير، في بيان، إن أربعة شبان جرى اعتقالهم من بيت لحم، وهم: أحمد محمد الزير (19 عاماً)، وطارق حلمي ديرية، وموسى حاتم ديرية، وأمير محمد ديرية، من بلدة بيت فجار، جنوباً، ويبلغون الثامنة عشرة من العمر.

فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من الخليل، وهم: رأفت يوسف عمرو (24 عاماً)، ومحمد يونس كوازبة، وفتى آخر جرى اعتقاله بالقرب من الحرم الإبراهيمي، وهو أنس عامر الداربيع (17 عاماً)، يُضاف إلى المعتقلين براء رياض أبو عابد من بلدة يعبد جنوب غربي جنين. ومن بلدة سلوان بمدينة القدس، اعتقل الاحتلال ثلاثة فتية، وهم: سنان عواد (17 عاماً)، وعبد الله طه (17 عاماً)، وعرابي غيث (14 عاماً).

كما جرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي قرية بورين جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن آليات الاحتلال قامت منذ صباح الأحد، بتجريف أراض محاذية لمستوطنة «يتسهار» في منطقة عين الجنينة في جبل سلمان الفارسي في قرية بورين. وأضاف دغلس، أن ريف نابلس الجنوبي شهد في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في عملية تجريف أراضٍ، بهدف التوسع الاستيطاني. (وكالات)