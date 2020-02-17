شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لـ «إبداعات المرأة الخليجية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب
أعلن المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، عن فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة لابداعات المرأة الخليجية في دورتها الثالثة 2020، حيث حققت دورتها الثانية نجاحاً من خلال إدارتها من ناحية، والفائزات من دول الخليج من ناحية أخرى.
تأتي الجائزة دعماً لإبداعات المرأة في الخليج العربي ورؤاها الفكرية في الموضوعات الثقافية والأدبية، وتعزيزاً لدور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول مجلس التعاون، وإثراء الأدب الخليجي الحديث.
ويقوم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس بإدارة الجائزة، وتوفير الدعم والمساندة، وتلتزم الجائزة بالتمسك بقيم الاستقلالية والشفافية والنزاهة خلال عملية تقييم الأعمال للمرشحات للجائزة.
وتشمل الجائزة أربعة مجالات هي: الشعر، الرواية، أدب الأطفال، الدراسات الأدبية، وهناك شروط لكل فئة من هذه المجالات. وترسل الأعمال كإصدارات نشرت خلال (2019_2020)، عدا الدراسات الأدبية فهي ترسل كمخطوطات. كما يشترط في الأعمال المتقدمة للمشاركة ألا تكون قد حصلت على جوائز أخرى، ولا تشارك الفائزة في المسابقة إلا بعد مرور ثلاث دورات. ويجوز الاشتراك في الجائزة سنوياً إذا لم تفز المشاركة بالجائزة.
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