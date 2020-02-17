120 متقدماً خلال ساعات لمشروع «محاكاة الفضاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أعلن المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء، عن أن أكثر من 120 طلباً تسلّمها المركز، للمشاركة في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، خلال ساعات من الإعلان عن فتح باب التسجيل مساء أمس الأول؛ حيث إن الرابع من مارس المقبل، هو الموعد النهائي لتسلّم الطلبات، وستراجع حتى 4 إبريل، ثم التصفيات النهائية، على أن يمر المرشحون باختبارات نفسية وطبية لمدة 6 أشهر، تتبعها المقابلات النهائية، لاختيار المشارك الأساسي والبديل. ثم يبدأ العزل في المجمع التجريبي الروسي الخاص بأبحاث الفضاء (NEK) في موسكو، في نوفمبر، ولمدة 8 شهور متواصلة.

قال الريس خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، في المركز: إن هناك تفاعلاً كبيراً منذ لحظة الإعلان عن فتح باب التسجيل؛ حيث استقبلنا بعض الطلبات عبر البريد الإلكتروني، عقب منتصف الليل. كما كان هناك تفاعل واسع للإناث، ومن كل الأعمار، من بينها واحدة عمرها 58 سنة، وهي طبيبة نفسية، أبدت رغبتها في المشاركة.

وأوضح أنه خلال العزل 8 شهور، سيسمح للمشاركين بالتواصل مع عائلاتهم ضمن أوقات محددة، أسوة برواد الفضاء، وبالطريقة نفسها؛ حيث سيكون بمقدورهم الولوج إلى الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

وتابع: إن الذي سيختار جزءاً من سلسلة تجارب مشروع «البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة» المعروف باسم «سيروس»، سيكون مؤهلاً لرحلات للفضاء بالمستقبل؛ حيث إن معايير الاختيار مختلفة، إلى جانب التدريبات التي يخضعون لها في عمليتي الإقلاع والهبوط، على عكس المشاركين في هذه المهمة الذين لن يخضعوا لمثل هذه التدريبات، ومن المهم لمن سيختار للمشاركة في المهمة، ضرورة التواصل والعمل بروح الفريق، خاصة أنهم من جنسيات وديانات، فضلاً عن معرفته بالجوانب التقنية، سواء الهندسة أو الطب.

خبرات سابقة

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وقال إن رائدي الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، سيكون لهما دور استشاري في اختيار المتقدمين ومقابلتهم، ضمن فريق متخصص، للاستفادة من خبرتهما. كما أن من سيختار للمهمة رقم 1، سيستفاد من خبراته وتجاربه أيضاً لدى الإعلان عن المهمات اللاحقة.

وأضاف أن أكثر الأسئلة التي ستطرح على المتقدمين خلال المقابلات، هي: سبب تقدمه لمثل هذه المهمة، وهل لديه معلومات مسبقة عن المهمات الفضائية، ما سيوضح إذا كان لديه شغف بالفضاء وإمكانية أجرائه أبحاثاً عن مهمات مماثلة.

وأشار إلى أنه خلال الشهور الثمانية، سيقوم المشارك بكثير من الاختبارات النفسية والجسدية، واختبارات أخرى على تقنيات معينة، وهي محاكاة لرحلات فضائية طويلة الأمد، كما أن الأبحاث الإماراتية التي ستختار مع نهاية الشهر الجاري، ستكون ضمن هذه الاختبارات التي ستجري في أثناء العزلة، إلا أنه في حالة مغادرة أحد المشاركين من العزلة قبل انتهائها يعني فشل المهمة، ولا يمكن استبداله بآخر، كما أنه في المرحلة المقبلة، سيعلن عن الأطباء الذين سيجرون الاختبارات على المشاركين.

مركز العمليات

وأكد أن العزلة هي أقسى ما في المهمة؛ حيث إن المشاركين الستة، سيكونون في مكان ضيق المساحة لا نوافذ فيه، ما يمنعهم من رؤية ما يحدث خارجياً، ويشمل المكان 5 غرف، ولا يُسمح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي بشكل مباشر، كما أنه لا يمكنهم سماع أي صوت من الخارج، إلا أنهم يمكنهم التواصل مع مركز العمليات والمراقبة على مدار الساعة، وسيجرون بعض التحاليل عبر عينات الدم أسوة برواد الفضاء، لإرسال نتائجها للفريق الطبي الموجود خارج مكان العزل، لمراقبة حالتهم الطبية والنفسية، كما ستتوفر لديهم بعض الأدوية والأجهزة التي يحتاجون إليها لإجراء الفحوص.

وأوضح أنه أسوة بمحطة الفضاء الدولية، سيكون لدى المشاركين بالعزل أماكن خاصة لإجراء التمارين الرياضية والاختبارات اليومية، كذلك هناك كاميرات مراقبة داخل الغرف تعمل على مدار ال24، على أن يزودوا بالمؤن الغذائية والطبية وملابس مرة كل أسبوعين.