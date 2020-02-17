«بينالي الشارقة للأطفال» يخصص ريع مزاده للاجئي الروهينجا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم «بينالي الشارقة للأطفال» الذي تنظمه «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مزاده الفني الخيري الصامت الذي أقيم على مدار يومي 13 و14 فبراير الجاري في «سكيتش آرت كافية» في دبي، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت شعار: «المستقبل بحدود خيالك» بالتعاون مع «المخترعون الصغار».

وبلغ عدد الأعمال المعروضة عشرة اختراعات ونماذج أبدع في ابتكارها أطفال ويافعون في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً، من مختلف دول العالم، وهي 5 اختراعات في فئة مساعدة الآخرين، واختراعان ضمن فئة الترفيه والابتكار، و3 اختراعات ضمن فئة البيئية، ويذهب ريعها إلى «مؤسسة القلب الكبير» لمساعدة لاجئي الروهينجا في بنجلاديش.

وصاحبت المزاد ورشة فنية بعنوان «الوجوه الهزلية»، قدمتها أمل فاروق إسماعيل تنفيذية فعاليات في «أطفال الشارقة». وهدفت الورشة إلى تحفيز الأطفال على التفكير خارج الصندوق والتعبير عن أفكارهم بواسطة الفن، وإبراز حس الفكاهة والمرح لديهم، وقام خلالها الأطفال من زوار المزاد برسم ملامحهم بطريقة فكاهية مبتكرة.

وتنسجم أهداف «بينالي الشارقة للأطفال» مع رؤية إمارة الشارقة المتمثلة في تعزيز القيم الجمالية لدى الإنسان، وصقل مداركه الثقافية والفنية، كما تترجم رؤية الإمارات لتصبح إحدى أفضل دول العالم من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في الأجيال الجديدة.