المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020 يعقد 4 و5 مارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الرئيس الكولومبي السابق ﺧوان سانتوس، الحائز جائزة نوبل للسلام لتقديم خطاب تفاعلي خلال فعاليات افتتاح المنتدى تحت عنوان: «تعزيز السمعة: الأفعال أبلغ من الأقوال».

وتعقد الدورة التاسعة من المنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي الرابع والخامس من مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة.

ويتضمن خطاب «تعزيز السمعة» أربعة محاور: السمعة باعتبارها عاملاً رئيسياً يؤثر في بقاء ونمو المؤسسات واقتصادات الدول، وبناء السمعة كثقافة متكاملة استباقية وليست مهمة اتصال فحسب، والسمعة بوصفها الثمرة التي يتم قطافها بعد انتهاء دورة حياة تجربة المتعاملين، في حين يركز المحور الرابع على قصص نجاح تعكس إدخال الاتصال في نسيج وعي المؤسسات وتجربة المتعاملين وجدوى ذلك على السمعة المؤسسية.

ويعد سانتوس، أحد أكثر القادة تأثيراً على مستوى العالم، وقد نال جائزة نوبل للسلام عام 2016، وكرّمه المنتدى الاقتصادي العالمي بجائزة «رجل الدولة الأفضل في العالم» في يناير 2017، واختارته مجلة «تايم» مرتين ضمن قائمة «الشخصيات ال 100 الأكثر تأثيراً في العالم».

وشغل الرئيس سانتوس أول منصب سياسي له عندما أصبح وزير التجارة الخارجية في كولومبيا؛ حيث قاد عملية التحرير الاقتصادي التي أدت إلى تحديث وتعزيز القدرة التنافسية لكولومبيا في الأسواق العالمية. كما شغل أيضاً منصب وزير المالية والائتمان العام؛ حيث نجح في معالجة الأزمة الاقتصادية الأسوأ التي واجهتها بلاده على مدى ثمانين عاماً. ولاحقاً، تولى الرئيس سانتوس، حقيبة وزارة الدفاع الوطني، مسدداً خلال توليه هذا المنصب ضربات قاصمة ضد ميليشيات «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا» قادتهم في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات.

وفي 20 يونيو 2010، انتخب خوان سانتوس رئيساً لجمهورية كولومبيا بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ البلاد. وقد أعيد انتخابه رئيساً لكولومبيا في يونيو 2014 للفترة الدستورية 2014-2018، ببرنامج سياسي يقوم على ثلاث ركائز: السلام والعدالة والتعليم. وخلال فترة رئاسته، تبوأت بلاده موقعاً ريادياً في المنطقة في مجال النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة.

ونظراً لإصراره ومثابرته وجهوده الحثيثة لتحقيق السلام والمصالحة في كولومبيا، منحته لجنة نوبل النرويجية جائزة نوبل للسلام عام 2016 «لمساعيه الدؤوبة لوضع حد للحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 50 عاماً في البلاد».

ويناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته التاسعة أربعة محاور، تشمل: ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.