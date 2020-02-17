«أبوظبي للإعلام» تطلق محتوى ومنصات جديدة بعد غد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق «أبوظبي للإعلام» محتوى ومنصات رقمية جديدة؛ عبر كل أصولها الإعلامية بعد غد؛ وذلك ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تحدّد الرؤية العامة للشركة، استعداداً للخمسين عاماً القادمة.

وتعيد «أبوظبي للإعلام»، التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، صياغة المضمون بشكل ومفهومٍ جديدين، يحافظان على العلاقة التي تربطها بالمجتمع، ويؤسسان للمزيد من التفاعل المباشر، والتواصل الرقمي مع الجمهور في نقلة نوعية تعد من بين أكبر مشاريع التحديث والتطوير التي تقوم بها الشركة منذ بداية تأسيسها عام 1969.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام: تأسست أولى منصات شركة أبوظبي للإعلام برؤية حكيمة من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية الإعلامن ونظر له بوصفه إحدى ركائز التنمية وتطوير المجتمع. وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في الارتقاء بعمل المنظومة الإعلامية واستشراف المستقبل، نؤسس لبداية جديدة في العمل الإعلامي في الإمارات والمنطقة؛ من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تتضمن مجموعة من البرامج المبتكرة على كافة المنصات، تلبّي تطلعات الجمهور، وتعزز من مكانة «أبوظبي للإعلام» الريادية في إنتاج المحتوى، وتكرّس مكانتها كشركة جاذبة للمواهب والكوادر الوطنية المبدعة من كتّاب ومقدمين وإعلاميين، وتوفير التدريب والتطوير ومجالات النمو المهني للجدد منهم، وتمكنهم من أداء رسالتهم ومهامهم وفق أعلى المعايير.

تعتمد الشركة على 3 محاور رئيسية في رؤيتها التطويرية؛ وهي: التركيز على الجمهور وتطلعاته في تخطيط المحتوى، وتعزيز المنصات الرقمية وجعلها المنطلق الرئيسي، وإنتاج محتوى يقدم المعرفة والترفيه والثقافة؛ بهدف تطوير نموذج مُتفرد لإعلام وطني يوظف أحدث التقنيات والمنصات الإعلامية الرقمية، ويواكب التغيرات الحاصلة في نمط تفاعل الجمهور مع وسائل الإعلام.

وتعلن «أبوظبي للإعلام» بعد غد عن تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة؛ من خلال منصاتها الرقمية والمطبوعة وشبكة قنواتها التلفزيونية والإذاعية، والتي تم اعتمادها بناءً على مجموعة من الأبحاث والدراسات التي أجريت في الإمارات وخارجها، شملت كل فئات المجتمع ومختلف الأعمار.