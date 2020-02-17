«طيران الإمارات» و«الإمارات الإسلامي» و«داماك» تسهم في بناء مستشفى مجدي يعقوب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسات إماراتية تضامنها مع مبادرة صناع الأمل، التي تحتفي بأبطال العطاء في العالم العربي، وتخصص ريع حفلها الختامي لهذه الدورة لمشروع بناء مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب، لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، مؤكدةً تخصيص مساهمات مالية لدعم مشروع بناء المستشفى الذي اختارته المبادرة مشروع العام الإنساني. وستعلن مساهماتها المالية أثناء الحفل.

تعهدت مجموعة طيران الإمارات، ومؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية، وبنك الإمارات الإسلامي، بتقديم مبالغ، سيكشف عنها في الحفل، تدعم تمويل مشروع بناء المستشفى، لتوفير العلاج للملايين من مرضى القلب في العالم العربي مجاناً، وخاصة الأطفال. وسوف توفر العيادات الخارجية للمستشفى، الرعاية الصحية والمتابعة الطبية لنحو 80 ألف مريض سنوياً، وسيجري الكادر الطبي المتخصص الذي يضمه المستشفى المجهز بأحدث التقنيات والمعدات 12 ألف عملية سنوياً، 70 في المئة منها للأطفال.



نهج راسخ



وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات «نهج العطاء راسخ في دولة الإمارات ومتجدد. وطيران الإمارات فخورة بدعم مستشفى لعلاج أمراض القلب. ومبادرة صنّاع الأمل في دورتها الثالثة تدعم مأسسة هذه الثقافة وتكريسها عملياً، برصد ريع احتفاليتها الختامية لبناء مشروع خيري إنساني يرتقي بمستوى الرعاية الصحية في العالم العربي، وخاصة في علاج أمراض القلب. ويطور الأبحاث المتعلقة بهذا القطاع الحيوي لمستقبل الإنسان العربي وجودة حياته. ومساهمة مجموعة طيران الإمارات في هذه الجهود جزء من التزامنا بدعم المشاريع والمبادرات الإنسانية الهادفة ذات التأثير الإيجابي والمستدام في مختلف أنحاء العالم وتحقيق نمو في العمل الخيري والإنساني يعادل النمو الاقتصادي».

وأكد سموّه، أن فكر محمد بن راشد الإنساني استثنائي ومتجدد. ونفخر بأن نكون جزءاً من المنظومة الإنسانية التي أرساها. وهذه الخطوة النوعية التي اتخذتها المبادرة لتعزيز استمرارية المشاريع الخيرية الهادفة في العالم العربي تستلهم فكر رؤية سموّه، في جعل العمل الإنساني والخيري ممارسة مستدامة ومنظمة.

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أفق جديد



قال حسين سجواني: «مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في دعم العمل الخيري والإنساني رافد رئيسي في تنمية المجتمعات العربية. ومبادرة صنّاع الأمل التي تضيء على المشاريع الخيرية والإنسانية الفردية التي تحدث فارقاً إيجابياً في مختلف المجتمعات العربية نجحت اليوم في إنتاج حراك شامل يعزز تمكين المجتمعات وتماسكها وتلاحمها. وفي هذا السياق، تأتي مساهمة المؤسسة في دعم المشروع الذي يخصص ريع الحفل الختامي لصنّاع الأمل لدعمه».



أبطال حقيقيون



وقال هشام عبدالله القاسم «دعمنا لمبادرة صنّاع الأمل، هدفه الإضاءة على أبطال العطاء الحقيقيين والاحتفاء بهم وبإنجازاتهم، وتحفيز المزيد منهم على أخذ زمام المبادرة ونشر الإيجابية في محيطهم. ونأمل عبر دعم المشروع، بأن نسهم بدورنا في تسهيل توفير رعاية صحية لائقة للكثير من مرضى القلب في العالم العربي».

الأكبر عربياً

ومن المستهدف أن يكون المستشفى أحد أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في أمراض وجراحات القلب في العالم العربي، ليقدم خدماته مجاناً لمرضى القلب في مصر والعالم العربي ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.