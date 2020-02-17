صباح الأحمد: عليكم الابتعاد عن القيل والقال

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نصر المجالي: وجه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد وزراء جددا جرى تعيينهم في تعديل حكومي اليوم الأحد، إلى تطبيق القوانين، والتعاضد مع بعضهم البعض خدمة للناس والدولة والنأي بأنفسهم عن "القيل والقال" وأن يهتموا بعملهم كأولوية قصوى.

واستقبل الشيخ صباح الأحمد، في دار سلوى مساء الأحد بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم له كلا من مريم عقيل العقيل وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وبراك علي الشيتان وزيرا للمالية ومحمد حجي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام الأمير وذلك بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة.

وتضمن أول تعديل على حكومة الشيخ صباح الخالد تغييرا في بعض الحقائب الوزارية، ليصبح الدكتور خالد محمد علي الفاضل وزيرا للنفط ومريم عقيل هاشم العقيل لتصبح وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

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تقديم الوزراء

نشرت صحيفة (القبس) النص الكامل لتقديم رئيس الوزراء لزملائه الوزراء لأمير البلاد، وهو على النحو التالي: «إذا أذن لي صاحب السمو إن شاء الله على توجيه سموك يا طويل العمر في محاربة الفساد وحماية المال العام ..الأخت مريم العقيل يا طويل العمر استلمت بالوكالة وزارة المالية وقامت بجهد كبير يا طويل العمر والآن أمامها مسؤولية أخرى إن شاء الله في وزارة الشؤون وزير الدولة للشؤون الاقتصادية اللي فيها الخطط التنموية، اللي هي متابعتها يا طويل العمر..والأخ براك الشيتان يا طويل العمر تدرج في وزارة المالية وعارف كل طبيعة عملها وهالمرحلة إن شاء الله راح يكون تنفيذا لتوجيهات سموك حماية المال العام واستمرار رفاهية المواطنين يا طويل العمر وترشيد الانفاق.. والأخ محمد بوشهري يا طويل العمر أيضا في وزارة الكهرباء مهندس وتدرج ووصل إلى وكيل وزارة وعارف طبيعة العمل، واحنا مقبلين على صيف إن شاء الله وهو عارف الاحتياج الكبير في الكهرباء والماء هو وزملائه يا طويل العمر.. صيانة محطاتهم والاستعداد لموسم قادم، تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو راح يكون عملنا لترجمة هذا التوجيه يا طويل العمر وكل الأعضاء إن شاء الله في الحكومة عازمين على العمل الدؤوب لترجمة هذه التوجيهات إن شاء الله».

ورد الشيخ صباح الأحمد على تقديم رئيس الحكومة بالقول: "أملي فيكم ونتمنى إن شاء الله أن نجد بكرة أفضل من اللي بعده".