شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول لحريق هائل فى حى العليا بالعاصمة السعودية الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء سعوديون، على مواقع السوشيال ميدين، مقطع فيديو يظهر حريقا كبيرا، قالوا إنه شب في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من منطقة الحريق، الذين أشاروا إلى أنه وقع في مبنى على طريق الملك فهد، قرب مستشفى الحبيب، في حي العليا، شمال العاصمة الرياض.

وأعلن الدفاع المدنى السعودى عبر حسابه على موقع "تويتر" ، أن "فرق الدفاع المدني في الرياض، أخمدت حريقا اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، دون أي إصابات".

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