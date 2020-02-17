قطر.. انطلاق معرض "الحمام الزاجل" في الدوحة

الدوحة / الخليج 365

انطلق معرض كتارا الدولي للحمام الزاجل، الأحد، في الدوحة، وذلك بإطلاق 3 آلاف و350 حمامة.

شارك في المعرض، الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي "كتارا"، عدد من السفراء المعتمدين لدى الدوحة ودبلوماسيين ووفود من نحو 17 دولة.

وقال المدير العام لـ "كتارا"، خالد السليطي، في تصريحات صحفية، إن "معرض كتارا الدولي للحمام الزاجل يُعد أكبر منصة على مستوى الشرق الأوسط تجمع الهواة والشركات العالمية".

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وأوضح السليطي أن المعرض الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يقام بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للحمام الزاجل.

وأشار إلى أن "سباق كتارا للحمام الزاجل انطلق، السبت، حيث شاركت فيه 1100 حمامة، وصلت منها مجموعة كبيرة إلى الدوحة، وسيتم اختيار الأربعين الأوائل للفوز بجوائز قيمة".

ولفت أن الهدف من هذا المعرض، هو أن تكون كتارا مركزاً للحمام الزاجل في الشرق الأوسط.

وأعرب عن ثقته في أن تتوسط قطر خريطة أولمبياد الحمام الزاجل اعتبارا من العام المقبل، تتميز به من موقع جغرافي يجعلها في مركز الدول المشاركة في أولمبياد الحمام الزاجل من آسيا وأوروبا.

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