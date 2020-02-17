شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة «مواطن» داخل غرفة استراحة في حائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تلقت عمليات الدفاع المدني بمحافظة سميراء، أمس الأحد، بلاغا بوجود مواطن داخل غرفة باستراحة شمال محافظة سميراء ١٨٠ كلم جنوب شرق حائل، لم يخرج هذا اليوم ولم يستجب لنداءات ذويه.
وبمباشرة الجهات الأمنية والصحية للحالة، تمكنت فرقة الدفاع المدني، من كسر باب غرفة الاستراحة، ليتم العثور على الشخص داخل الغرفة، وبكشف الهلال الأحمر عليه تبين وفاته بنوبة قلبية.
وتم نقل جثمان المواطن لثلاجة مستشفى سميراء العام، فيما تم تسليم الحادثة لشرطة المحافظة لاستكمال إجراءاتها.
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