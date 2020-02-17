دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع اختبارات المتانة بهاتف Galaxy Z Flip تثير الشكوك حول شاشة Ultra Thin Glass ظهر على التقنية بلا حدود.

ادعت شركة سامسونج أن هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي يستخدم شاشة زجاجية تدعى Ultra Thin Glass الأسبوع الماضي أثناء إعلانها عن الجهاز، وكان هذا الخبر بمثابة انطلاقة جديدة بالنظر إلى أن أغلب الهواتف القابلة للطي تستخدم شاشات بلاستيكية، والتي يمكن خدشها بالأظافربسهولة.

لذا، فإن استبدال هذه الشاشات البلاستيكية بشاشات زجاجية أعطى الكثير من الأمل لصمود الشاشة لوقت طويل. ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك.

فقد قام اليوتيوبر الشهير “زاك نيلسون”، مالك قناة JerryRigEverything على يوتيوب، بإجراء اختبار المتانة مع هاتف Galaxy Z Flip، وكانت النتائج غير سارة.

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فعلى ما يبدو، بدأ ظهور علامات وخدوش دائمة على شاشة Galaxy Z Flip في وقت أقصر من المفترض أن يظهر به على شاشة زجاجية. ففي الفيديو، استخدم زاك عدة أدوات بالإضافة إلى الأظافر على شاشة مما نتج عنه ظهور خدوش دائمة.

من الجدير بالذكر أن Galaxy Z Flip يأتي مع عدة تعليمات والتي تحذر المستخدم من استخدام أدوات صلبة مع شاشة الجهاز أو تعريضه لأي اصطدامات بالغة لهذا السبب بالتحديد، ولكن إذا كانت الشاشة زجاجية بالفعل، فإنه من المفترض ألا يؤدي بها الأمر إلى ذلك.

إذا كنت قد شاهدت مقاطع اختبارات متانة الشاشات الزجاجية، فستلاحظ أن الخدوش تبدأ في الظهور من المستوى السادس، مع ظهور خدوش أكثر عمق من المستوى السابع. ولكن مع Galaxy Z Flip، بدأ ظهور الخدوش من المستوى الثاني، مع ظهور الخدوش البالغة من المستوى الثالث. وفي نهاية المقطع، بدأ ظهور ثقوب عميقة مما أدى إلى كسر شاشة OLED المستخدمة بالهاتف، ومع ذلك، لا توجد أي علامات عن وجود كسر زجاجي.

وقال متحدث باسم سامسونج أن هاتف Galaxy Z Flip يتميز بشاشة Flex Display مع شاشة Ultra Thin Glass، كما أنه يتمتع بطبقة واقية أعلى الشاشة مثلما رأينا مع Galaxy Fold.

فهل تحاول شركة سامسونج إقناعنا بإن هذه الخدوش مجرد خدوش الطبقة الواقية الخارجية بالشاشة؟

ولقد سأل موقع The Verge شركة سامسونج عما إذا كانت تخطط لتقديم خدمة استبدال شاشة Z Flip كما فعلت مع Galaxy Fold، وردت سامسونج انه بإمكان مستخدمي Z Flip الحصول على شاشة بديلة لمرة واحدة مقابل 119 دولارًا. وعلاوةً على ذلك، يمكنك أيضًا الحصول على طبقة واقية للشاشة مصممة خصيصًا لـ Z Flip مجانًا لمرة واحدة.

على أي حال، يعتقد نيلسون أن شركة سامسونج قد استخدمت بوليمر بلاستيكي هجين مع أجزاء مجهرية من الزجاج ممزوجة مع هذه الشاشة، بحيث يمكنها الإعلان عنها على أنها “شاشة زجاجية”.

المصدر

هذا الموضوع اختبارات المتانة بهاتف Galaxy Z Flip تثير الشكوك حول شاشة Ultra Thin Glass ظهر على التقنية بلا حدود.