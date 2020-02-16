دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع جديدة لنظام متكامل للبيت الذكي يدعم التكوين بشكل تلقائي ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت شركة ابل براءة إختراع جديدة نشرت في 13 من فبراير، والتي تعود لنظام متكامل للبيت الذكي يدعم التكوين بشكل تلقائي دون تدخل المستخدم.

تستثمر العديد من الشركات في الفترة الأخيرة في تطوير منتجات وتقنيات البيت الذكي، ومن جديد بدأت ابل في تطوير تقنيات جديدة في هذه الفئة، وذلك من خلال براءة إختراع لنظام ذكي متكامل.

مع إختلاف العلامات التجارية التي تقدم المنتجات المختلفة للبيت الذكي، وأيضاً إختلاف المعايير التي ترتكز عليها تقنية هذه الأجهزة، تستعد شركة ابل لتطوير نظام متكامل لدعم البيت الذكي بميزة التنسيق السلس بين الأجهزة والمعايير المختلفة مع تكوين تلقائي للنظام لا يحتاج لتدخل المستخدم.

Advertisements

ومن المقرر أن يدعم النظام الجديد معالجة سريعة لجمع المعلومات القادمة من الأجهزة الذكية المختلفة، ومن ثم بث التعليمات المطلوبة، أيضاً تعد لوحة التحكم في الحائط جزء رئيسي من نظام ابل، والتي ستأتي في مقبس طاقة أو غطاء مفتاح إضاءة، حيث يعمل على تحديد فئة الجهاز المتصل لضبط النظام بشكل تلقائي.

المصدر

هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع جديدة لنظام متكامل للبيت الذكي يدعم التكوين بشكل تلقائي ظهر على التقنية بلا حدود.