شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: خطة السلام الأمريكية مجرد مذكرة تفاهم بين ترامب ونتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشيتة ، أن الخطة الأمريكية للسلام ليست سوى مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك خلال ندوة حول فلسطين ضمن أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودعا اشتيه ، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، ردًا على الإجراءات الإسرائيلية نحو ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

Advertisements

وقال اشتية "إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطيرة جدًا لأنها تتعامل وفق نموذج قائم على محاولة إيقاع الهزيمة بالفلسطينيين ليستسلموا ثم يرضخوا"، مؤكدًا "أننا لن نُهزم أو نستسلم أو نقبل بأي مبادرة لا تحقق الحد الأدنى من العدالة لشعبنا".