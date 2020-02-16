شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: الخطوط الجوية الإسرائيلية بدأت تطير فى أجواء السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان مشيرا إلى أن الممر الجوى الجديد يعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذى عقده مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلى للسودان.

وقالت الخرطوم في 5 من فبراير، إنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية وذلك يعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا.

وقال نتنياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأمريكيين "الآن نحن نبحث التطبيع السريع.

أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان". وأشار إلى أن هذا الخط الجوى قلص الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو 3 ساعات.