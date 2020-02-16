مسلحان مجهولان يغتالان صحفيا محليا جنوبي الصومال

اغتال مسلحان مجهولان، مساء الأحد، صحفيا صوماليا في مدينة أفجوي بإقليم شبيلى السفلى جنوبي الصومال.
وأفاد مسؤول محلي، للأناضول، بأن مسلحين اثنين أطلقا وابلا من الرصاص على صحفي يدعى عبد الولي علي، بينما كان يجلس في أحد مقاهي مدينة أفجوي.
وذكر المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الصحفي "علي" أصيب بجروح بالغة نقل على إثرها للمستشفى إلا أنه توفي متأثرا بجروحه.
ويعمل الصحفي "علي" لصالح قناة "يونيفرسال" وإذاعة "كلمية" المحليتين.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.
ويأتي حادث اغتيال الصحفي بعد يومين من التقرير السنوي لـ"منظمة العفو الدولية"، الذي وصف الصومال بأنها أخطر منطقة للصحفيين في العالم؛ حيث سجل هذا البلد العربي أكثر من 80 حالة اعتداء على الصحفيين بجانب اعتقال 50 آخرين خلال 2019.
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