الكويت.. تعديل وزاري محدود شمل حقيبتي النفط والمالية

الكويت / الخليج 365
أعلنت الكويت، مساء الأحد، إجراء تعديل وزاري محدود شمل 4 حقائب بينها النفط والمالية.
وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إنه صدر مرسوم أميري مساء اليوم يقضي بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأوضح أن المرسوم تضمن تعيين براك الشيتان وزيرا للمالية، ومحمد بوشهري وزيرا للكهرباء والماء.
وأشار إلى أن المرسوم تضمن أيضا تعديلا في الحقائب الوزارية؛ حيث تم تعيين خالد محمد علي الفاضل وزيرا للنفط (بدلا من وزير الكهرباء والماء والنفط).
بينما جرى تعيين مريم عقيل هاشم العقيل وزيرة للشؤون الاجتماعية إضافة إلى منصبها كوزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وأفادت "كونا" بأن الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر أمير الكويت مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد نحو شهر على استقالة سابقتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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