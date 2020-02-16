تل أبيض/ الخليج 365
قُتل 4 مدنيين جراء انفجار وقع الأحد في منطقة تل أبيض شمالي سوريا، وفق معلومات أولية.
وقال مراسل الخليج 365 إن قنبلة موضوعة في سيارة انفجرت في شارع مزدحم بمركز تل أبيض.
وأشار إلى مقتل 4 مدنيين جراء الانفجار وفق المعلومات الأولية.
وترجح مصادر أمنية أن هذه التفجيرات ينفذها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق المحررة، لكنه يمتنع عن تبنيها نظرًا لتضرر المدنيين.
وتل أبيض، حررتها القوات التركية والجيش الوطني السوري من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام" في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 مدنيين جراء انفجار في "تل أبيض" السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.