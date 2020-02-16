مقتل 4 مدنيين جراء انفجار في "تل أبيض" السورية

تل أبيض/ الخليج 365

قُتل 4 مدنيين جراء انفجار وقع الأحد في منطقة تل أبيض شمالي سوريا، وفق معلومات أولية.

وقال مراسل الخليج 365 إن قنبلة موضوعة في سيارة انفجرت في شارع مزدحم بمركز تل أبيض.

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وأشار إلى مقتل 4 مدنيين جراء الانفجار وفق المعلومات الأولية.

وترجح مصادر أمنية أن هذه التفجيرات ينفذها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق المحررة، لكنه يمتنع عن تبنيها نظرًا لتضرر المدنيين.

وتل أبيض، حررتها القوات التركية والجيش الوطني السوري من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام" في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.