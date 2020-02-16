الحكومة الفلسطينية: "صفقة القرن" مذكرة تفاهم بين نتنياهو وترامب

أيسر العيس / الخليج 365

وصف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الأحد، "صفقة القرن" المزعومة بأنها مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال ندوة حول فلسطين ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يختتم أعماله الأحد، بعد 3 أيام من عقده بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وقال اشتية: "هذه الخطة (صفقة القرن) ليست أكثر من مذكرة تفاهم بين نتنياهو وترامب، لا يمكننا أبدا دعوتها بخطة سلام، وهي جزء من الحملتين الانتخابيتين لهما".

وتابع: "ما يعرضه ترامب هو كيان بلا سيادة، وغير متصل الأطراف ولا يشمل القدس، ولا عودة اللاجئين، ويُبقي 720 ألف مستوطن في أراضينا، يعيشون في 221 مستوطنة".

واعتبر اشتية أن "الصفقة تعزل الفلسطينيين في جزر غير متواصلة، تربط بينها أنفاق أو جسور بإمكان إسرائيل إغلاقها متى شاءت".

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وحث الدول الأوروبية على "الرد على مبادرة ترامب برفضها، وعقد مؤتمر دولي من أجل فلسطين يقوم على الشرعية الدولية".

كما دعا اشتية أوروبا إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 والقدس عاصمة لها، ردا على الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية".

وأعلن ترامب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

ورفضت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، خطة ترامب؛ لكونها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".

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