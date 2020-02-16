الهلال.. تحد آسيوي جديد في دبي

صحيفة الخليج الالكترونية

يأمل فريق الهلال الأول لكرة القدم في مواصلة انتصاراته على الصعيد القاري في سباق الحفاظ على لقبه في دوري أبطال آسيا 2020، عندما يحل ضيفاً على فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في ملعبه، يوم غد الإثنين ضمن الجولة الثانية من البطولة القارية.

وافتتح الهلال مشواره الحفاظ على اللقب بالانتصار على شاهر خودرو الإيراني، بثنائية حملت توقيع الفرنسي جوميز والبيروفي كاريلو ليتربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط.

ويدخل الروماني رازفان لوشيسكو المواجهة بكامل نجومه بعد اكتمال جاهزية الرباعي ياسر الشهراني وعبدالله عطيف وسالم الدوسري وهتان باهبري وجاهزيتهم للمشاركة في المباراة، وعلى الرغم من تشكيه من الإرهاق في المؤتمر الصحفي إلا أن الروماني يثق في قدرة لاعبيه على حسم المواجهة لصالحهم والعودة بالنقاط الثلاث إلى الرياض.

في الجانب الآخر يسعى الفريق الإماراتي إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام باختاكور الأوزبكي 1-2 في طاشقند، واستغلال عامل الأرض والجمهور للعودة إلى المنافسة على صدارة المجموعة التي يتصدرها الهلال وفريق باختاكور الأوزبكي.

ويتمنى الفريق الإماراتي أن يحالفه الحظ لتكرار سيناريو آخر مواجهة جمعته مع الهلال في نسخة 2015 عندما تغلب عليه في نصف نهائي البطولة القارية 3-2 في الرمق الأخير ليصعد إلى النهائي ويخسر أمام جوانزو الصيني.