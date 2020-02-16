مقتل 18 حوثيًا في الجوف

صحيفة الخليج الالكترونية

قتل أكثر من 18 عنصرًا حوثيًا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم (الأحد)، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب صدت هجومًا لمجاميع من ميليشيات الحوثي، التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وذكر المصدر أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب، استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي ومخزن سلاح وآليات قتالية وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.