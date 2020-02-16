بالفيديو .. اندلاع حريق في برج على طريق الملك فهد بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

اندلع حريق كبير في أحد الأبراج على طريق الملك فهد في اتجاه الشمال، حيث شوهدت النيران من على بُعد، وسط تواجد كثيف من مركبات الدفاع المدني.

وأظهر مقطع فيديو الحريق وقد اشتعل في أعلى البرج وأوسطه، فيما شوهدت آليات الدفاع المدني في الموقع لإخماده