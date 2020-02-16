أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن 81 وظيفة شاغرة “هندسية وإدارية”، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.
ودعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة الراغبين للتقدم عليها.
وأوضحت “الأمانة” أن الوظائف هي: ثماني وظائف على المرتبة السادسة، و42 وظيفة على المرتبة السابعة، و24 أخرى على المرتبة الثامنة، وسبع وظائف على التاسعة.
وذكرت أن باب استقبال الطلبات يبدأ الأحد، الموافق 29/ 6/ 1441هـ، حتى مساء السبت 5/ 7/ 1441هـ، من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية: (www.mcs.gov.sa).
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