شكرا لقرائتكم خبر عن حدثت قبل 20 عاما.. تطورات قضية خطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت قناة “الإخبارية” اليوم الأحد، في تقرير لها، آخر التطورات في قضية القبض على المرأة المتهمة بخطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام قبل أكثر من 20 عاماً.
وأوضحت القناة، أن المواطن علي الخنيزي والد المختطف “موسى” أجرى اليوم فحص البصمة الوراثية بعد وصوله من خارج المملكة.
وبذلك يكون والد الطفل الموسى قد استكمل آخر إجراءات إثبات النسب بعد أن خضعت الأم لفحص مماثل قبل فترة.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة شرعت كذلك في التحقق من شرعية انتساب أبناء المرأة المتهمة بالخطف، المقيمين معها والمسجَّلين كأبناء لها، وهم 4 أبناء وبنت واحدة، كما ذكرت القناة في وقت سابق.
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