طيران الشرق الاوسط اللبنانية تشترط الدفع بالدولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طائرة تابعة لشركة الشرق الأوسط اللبنانية تحلق فوق بيروت

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية المملوكة للدولة سوف تقبل فقط الدفع بالدولار اعتبارا من يوم الاثنين فيما تعاني البلاد من أزمة سيولة للنقد الاجنبي.

وقوبل القرار الذي نشر في ساعة متأخرة من مساء السبت وأكده مصدر من شركة الطيران لرويترز يوم الأحد بانتقادات من زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل وزير الخارجية السابق الذي وصفه بأنه غير قانوني.

وكتب عضو البرلمان فؤاد مخزومي في تغريدة على تويتر أن القرار ”سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية“ و“يجب أن يلغي“.

ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة طفت على السطح في أواخر العام الماضي مع تباطؤ التدفقات المالية على البلاد واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلد بسبب الفساد وسوء الحوكمة.

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ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في الشركة المملوكة للمصرف المركزي للتعقيب على الاتهامات بأن القرار غير قانوني.

وذكرت الوكالة أن الشركة ستقبل بطاقات الدفع والشيكات المصرفية ”شرط أن تكون العملية بالعملة الصعبة“.