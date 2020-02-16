شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مروع بأحد الأبراج على طريق الملك فهد بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق الملك فهد بالرياض في اتجاه الشمال، مساء اليوم الأحد، اندلاع حريق مروع في أحد الأبراج، فيما تواجدت فرق الدفاع المدني لمباشرة الحادث في الموقع.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في أعلى البرج وأوسطه، وسط تجمهر من المارة.