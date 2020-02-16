شكرا لقرائتكم خبر عن مرابط بالحد الجنوبي يفاجئ ابنه بزيارته في المدرسة.. شاهد رد فعله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء مؤثر لطالب بإحدى مدارس الرياض مع والده المرابط في الحد الجنوبي بعد غياب طويل.
وقام الوالد بزيارة مفاجئة رتبها بعض منسوبي المدرسة بدون علم الطالب الذي تفاجأ بوجود والده أمامه داخل أحد الفصول بالمدرسة، حيث استقبله بالعناق واحتضنه بشدة.
وتفاعل المدرسون مع هذا المشهد حيث قاموا بتنظيم حفلة بسيطة للترحيب بالوالد الذي حرص على إحضار الحلوى لطفله.
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