الحراك العراقي يستمر بشوارع بغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

انطلقت مظاهرات طلابية، اليوم الأحد، في بغداد وبابل ومدن أخرى بالعراق، لرفضهم تكليف محمد علاوى برئاسة الحكومة.

وتعالت هاتفات المتظاهرين قائلين: «فوق الغيم نضع الخيمة»، تنديداً بحرق خيم المتظاهرين في ساحة الوثبة، كما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بالقرب من ساحة الخلانى.

من جانبه، يرفض العراقيون تشكيل حكومة برئاسة محمد علاوى، نظرا لقرابته من النظام الحاكم، الذين يحتجون لإسقاطه.

وقتل نحو 550 شخصاً، وأصيب حوالي ثلاثة آلاف آخرين بجروح منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضى.

كما أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الأسبوع الماضي بتوقف 2700 ناشط، ولا يزال نحو 300 منهم قيد الاحتجاز، وفقا لما نقلته قناة العربية.