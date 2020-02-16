"جانتس" يتعهد بتشكيل حكومة إسرائيلية لا تضم نتنياهو

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، بتشكيل حكومة لا تضم رئيس الوزراء المتهم بنيامين نتنياهو، ولا الأحزاب العربية في البرلمان، وفي سلسلة مقابلات تليفزيونية قبل أسبوعين من الانتخابات العامة، كان جانتس يتطلع إلى أن تحقق انتخابات الثاني من مارس النتيجة الحاسمة، التي لم تسفر عنها اثنتين من الانتخابات شهدتهما إسرائيل العام الماضي.

ويتقدم حزب جانتس "أزرق أبيض" حاليًا عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، بالرغم من أنه لا يبدو أن هناك طريقا واضحًا إلى الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ووضع جانتس مسارين محتملين أثناء حديثه إلى القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس، مشيرا إلى أنه إما سيتعاون مع مجموعة واسعة من الأحزاب "اليهودية والديمقراطية"، بما في ذلك الحزب القومي المتطرف بقيادة أفيجدور ليبرمان، أو يمكنه أن يتعاون مع حزب الليكود الحاكم، لكن فقط إذا تخلص من زعيمه نتنياهو الذي يواجه عددا من تهم الفساد.

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وقال جانتس: "أنهى نتنياهو دوره التاريخي من وجهة نظر سياسية لا يمكن لليكود مع بيبي تشكيل حكومة وبدونه ستكون هناك وحدة".

"ليبرمان": لقد انتهى عهد نتنياهو

ويقوم جانتس، وهو قائد عسكري سابق، بحملة انتخابية مستعرة سعيا إلى ضربة قاضية مع اقتراب موعد الانتخابات، ويبدو أنه اقترب من ليبرمان، الذي انسحب حزبه "إسرائيل بيتنا" القومي من معسكر نتنياهو اليميني، وأثار جمودا غير مسبوق في السياسة الإسرائيلية التي أدت إلى تكرار الانتخابات لعدم تمخضها عن نتائج حاسمة.

وينفي الاثنان التوصل إلى تحالف قبل الانتخابات، لكن ليبرمان استبعد تماما الجلوس في الحكومة مع معلمه السابق، وقال، أمس "لقد انتهى عهد نتنياهو"، معربا عن انفتاح جديد على المشاركة في حكومة مع الأحزاب اليسارية التي تجنبها في السابق.