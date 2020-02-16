شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على معظم مناطق الجماعات الإرهابية فى حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية ، اليوم الأحد ، أن قوات الحكومة سيطرت على معظم المناطق التي يسيطر عليها الجماعات الإرهابية ، في محافظة حلب محرزا نصرا كبيرا جديدا في الهجوم الذي تدعمه روسيا.

وقال ناشطون ، إن الطيران الحربي الروسي شن ضربات جوية كثيفة على هذه المنطقة اليوم الأحد ، وإن القصف شمل مدنا منها عندان التي سيطرت عليها قوات الحكومة السورية المدعومة من فصائل تدعمها إيران.

من جهة أخرى ، نجح الجيش السوري، اليوم الأحد، إفشال هجوم إرهابى استهدف مصفاة حمص بالطائرات المسيرة المفخخة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في بيان مقتضب لجيش العربي السوري يتمكن من تعطيل و إنزال 5 طائرات مسيرة الكترونياً كانت تحاول استهداف مصفاة حمص".

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يذكر أن تقريرا بثته قناة مباشر قطر، أن المصور الصحفى الأمريكى "ماثيو شراير" قام بتوثيق دعم النظام القطرى للمليشيات الإرهابية فى سوريا وعلى رأسها جبهة النصرةِ من خلال تصريحات جاءت بعدما احتجزته العناصر الموالية لها ‎ ‎فى سوريا كرهينة ‏لعدة أشهر فى عام 2013، قبل أن يتمكن من الهرب.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن المصور الأمريكى الذى سعى من خلال عمله فى سوريا إلى جلب ‏من يقومون بتمويل وتحريك التنظيمات الإرهابية من خلف ‏الستار أمام ‏العدالة اكتشف أن النظام القطرى هو من يقوم بتمويلِ تلك الجماعات عن طريق بنك قطر الإسلامى فى سوريا، مؤكدًا أنه يسهل عمليات الإرهابيين والمتطرفين، والذى يضم مجلس إدارته أحد أفراد أسرة آل ثانى ومن بينهم رئيس مجلس إدارة البنك القطرى الإسلامي.