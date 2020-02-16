محمد بن راشد يوجه الشكر لمجلس التوازن بين الجنسين ومؤسسة دبى للمرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمى دبى 2020 وسط حضور دولى كبير، وقال :" نشكر مساعى مجلس التوازن بين الجنسين ومؤسسة دبى للمرأة فى تقديم صورة مشرقة عن المرأة الإماراتية وامكانياتها".

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمى بتويتر :"شهدت اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمى دبى 2020 وسط حضور دولى كبير لأكثر من 3 آلاف شخصية من 87 دولة...نشيد بفريق منال بنت محمد على تنظيم هذا الحدث العالمى، ونشكر مساعى مجلس التوازن بين الجنسين ومؤسسة دبى للمرأة فى تقديم صورة مشرقة عن المرأة الإماراتية وامكانياتها".

شهدت اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمى دبى 2020 وسط حضور دولى كبير لأكثر من 3 آلاف شخصية من 87 دولة...نشيد بفريق منال بنت محمد على تنظيم هذا الحدث العالمى، ونشكر مساعى مجلس التوازن بين الجنسين ومؤسسة دبى للمرأة فى تقديم صورة مشرقة عن المرأة الإماراتية وامكانياتها. pic.twitter.com/tgxG2prXuT

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) شهدت اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020 وسط حضور دولي كبير لأكثر من 3 آلاف شخصية من 87 دولة...نشيد بفريق منال بنت محمد على تنظيم هذا الحدث العالمي، ونشكر مساعي مجلس التوازن بين الجنسين ومؤسسة دبي للمرأة في تقديم صورة مشرقة عن المرأة الإماراتية وامكانياتها. pic.twitter.com/tgxG2prXuT Advertisements — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 16, 2020

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، قد أكد أن الإمارات أصبحت تحتل مراكز رائدة فى مجال تمكين المرأة، قائلا: "نفخر بإنجازات الإمارات وممتنين لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث أصبحت الإمارات تحتل مراكز رائدة فى تمكين المرأة".

وقال محمد بن راشد عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نفخر بإنجازات الإمارات وممتنين لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث أصبحت الإمارات تحتل مراكز رائدة فى تمكين المرأة، ثٌلث أعضاء الحكومة ونصف أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى هم من بنات الإمارات، و70% من خريجى جامعاتنا نساء".

وفى سياق آخر استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وذلك على هامش أعمال منتدى المرأة العالمى - دبى 2020، المقام فى مدينة جميرا يومى 16-17 فبراير الجارى، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، تأكيد الشيخ محمد بن راشد، خلال اللقاء عمق علاقات التعاون والروابط الاستراتيجية التى تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية فى ظل تقارب الرؤى وتوافق الإرادة السياسية فى البلدين الصديقين بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بجهود الإدارة الأمريكية فى مجال دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتوافق مع ما تقوم به دولة الإمارات من جهود فى المجال ذاته، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون فى تعظيم إسهام المرأة فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية عالميًا.