الإمارات تسجل الإصابة التاسعة بكورونا الجديد

أبوظبي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تسجيل الإصابة التاسعة بفيروس "كورونا الجديد".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بأن "الحالة الجديدة المصابة بمرض فيروس كورونا هي لمواطن صيني عمره 37 سنة، وحالته الصحية مستقرة".

وأضافت أنه تم رصد الإصابة الجديدة عبر "الفحص الدوري المستمر"، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.

و بهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، وفق المصدر ذاته.



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وتخضع الحالات الستة المتبقية لـ"الرعاية والمتابعة إحداها تحت الرعاية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى"، حسب "وام".



وفي 29 يناير/كانون ثان 2020، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد".



وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية (وسط) ليتسلل إلى نحو 30 دولة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس "كورونا الجديد" إلى 1666، فضلا عن إصابة 68 ألفا و500.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.