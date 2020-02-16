المعارضة السورية تطلق عملية لوقف زحف النظام في ريف حلب

إدلب/ الخليج 365

- قوات النظام والجماعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران سيطرت على 6 مناطق سكنية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بدعم من روسيا.

-تشهد مناطق كفر حلب، وميزناز في ريف حلب الغربي، اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح ولغاية الآن.

-قوات المعارضة دمرت دبابة للنظام وناقلة جنود مدرعة، وحيّدت عدد كبير من قوات النظام

أطلقت المعارضة السورية المسلحة، عملية عسكرية لصد تقدم قوات النظام المدعومة من روسيا في ريف حلب.

وسيطرت قوات النظام والجماعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران، على 6 مناطق سكنية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بدعم من روسيا.

Advertisements

وتشهد مناطق كفر حلب، وميزناز في ريف حلب الغربي، اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح ولغاية الآن.

ودمرت قوات المعارضة دبابة للنظام وناقلة جنود مدرعة، وحيّدت عدد كبير من قوات النظام، كما تمكنت المعارضة صد تقدم قوات النظام في ريف حلب الجنوبي.

وبين الفينة والأخرى يقصف الجيش التركي مواقع النظام السوري لمنع تقدمها إلى داخل مناطق خفض التصعيد في إدلب، وقتل المدنيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.