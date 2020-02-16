سلطنة عمان تعلن انطلاق تمرين جوي بالاشتراك مع قوات أمريكية

مسقط / الخليج 365

- تشارك فيه قوات من سلاح الجو والبحرية العمانية إضافة إلى قوات جوية ومقاتلات أمريكية

- يهدف إلى إدامة الكفاءة والجاهزية القتالية للطائرات الحديثة التي زود بها سلاح الجو العماني

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، انطلاق تمرين جوي على أراضيها بالاشتراك مع قوات أمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن التمرين يحمل اسم "الفحص الدقيق"، وتشارك فيه قوات من سلاح الجو والبحرية السلطانية العمانية، إضافة إلى قوات جوية ومقاتلات أمريكية.

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وأضافت الوكالة أن "التمرين يشتمل على مجالات تدريبية متعددة تحاكي بيئات افتراضية تتناسب وأدوار القوات الجوية المشاركة والمهام التي تنفذها الطائرات بمختلف أنواعها"، دون تفاصيل عن موعد انتهائها وعدد القوات المشاركة.

وأوضحت أن "هذا التمرين يهدف إلى إدامة الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبي سلاح الجو السلطاني العماني والطائرات الحديثة التي زود بها السلاح والأجهزة والبرامج العسكرية الإلكترونية المتطورة".

وتهدف المناورة، كذلك، إلى "رفع مستوى التنسيق العملياتي في أساليب العمل الجوي المشترك بين قوات السلطان المسلحة والدول الصديقة"، وفق المصدر ذاته.

وتشهد المنطقة حالة توتر؛ إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران التي سلطنة عمان حليفة لها، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.