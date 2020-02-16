بغداد.. إصابة 9 محتجين في تجدد الاشتباكات مع قوات الأمن

العراق/علي جواد/الخليج 365

أصيب 9 محتجين عراقيين بجروح وحالات اختناق، الأحد، خلال تجدد الاشتباكات مع قوات الأمن بمحيط ساحة التحرير، وسط بغداد، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وأفاد مصدر في دائرة صحة الرصافة للأناضول، أن "الفرق الصحية سجلت إصابة 9 محتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وبنادق الصيد، إثرتجدد الاشتباكات مع قوات مكافحة الشغب في محيط ساحة التحرير".

وأبلغ شهود عيان مراسل الخليج 365 في بغداد، أن المئات من المتظاهرين أغلقوا المداخل المؤدية إلى ساحة التحرير لمنع أي محاولة لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير قبل إعلان محمد علاوي لحكومته.

وفي محافظة كربلاء، جنوبي البلاد، أعلن الحراك المدني الأحد، اختياره الناشط المدني علاء الركابي عن محافظة ذي قار، لتولي منصب رئيس الوزراء، بدلا من مرشح الكتل السياسية (محمد علاوي).

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وقال معتز الجابري أحد المتظاهرين للأناضول: "المئات جابوا الشوارع في كربلاء وحملوا صور الناشط المدني علاء الركابي، وطالبوا رئيس الجمهورية بتكليفه بتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من محمد توفيق علاوي".

والناشط المدني علاء الركابي (صيدلي) معروف بمواقفه الداعمة للحراك الشعبي، والرافضة لتولي الأحزاب السياسية إدارة البلاد.

وقبل يومين أعلن الركابي رفضه طلب علاوي، استلام حقيبة وزارة الصحة في الحكومة المقرر إعلانها قريبا.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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