صويلو: تركيا لا ترحل أحدا إذا كانت حياته معرضة للخطر في بلاده

إسطنبول/ الخليج 365

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في لقاء متلفز مع قناة الجزيرة مباشر:

- هناك أكثر من 4 ملايين عربي يعيشون في تركيا.

- أعبر عن حزني وأسفى إزاء ترحيل شاب مصري إلى بلاده على نحو خاطئ من تركيا، وتمت معاقبة المسؤولين عن ذلك.

-الادعاء أن تركيا تستهدف تجنيس المعارضين من مصر وسوريا والعراق لا أساس له من الصحة.

-عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال 2019 بلغ 51 مليونا مقارنة بـ 30 مليونا خلال 2016.

-لا نسمح بالعنصرية ضد أحد في بلادنا، هناك حوادث فردية من يقم بها يتعرض للمساءلة القانونية

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، إن بلاده لا تقوم بالترحيل القسري لمن يلجأ إليها، في حال كانت كانت حياته معرضة للخطر في بلده.

ولفت في لقاء متلفز مع قناة الجزيرة مباشر أن "هناك أكثر من 4 ملايين عربي يعيشون في تركيا".

وتابع في هذا السياق: "أعبر عن حزني وأسفى إزاء ترحيل شاب مصري إلى بلاده على نحو خاطئ من تركيا، وتمت معاقبة المسؤولين عن ذلك".

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وأشار إلى أن زوجة المصري محمد عبد الحفيظ الذي تم ترحيله في طريقها للحصول على الجنسية.

وتابع صويلو: "الادعاء أن تركيا تستهدف تجنيس المعارضة في دول مصر وسوريا والعراق لا أساس له من الصحة".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده آمنة. مشيرا إلى أن عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال 2019 بلغ 51 مليونا مقارنة بـ 30 مليونا خلال 2016.

وتابع: "لا نسمح بالعنصرية ضد أحد في بلادنا، هناك حوادث فردية من يقم بها يتعرض للمساءلة القانونية".

يتبع //



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