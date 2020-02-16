تركيا: السوريون يؤدون شعائرهم الدينية بحرية في "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مشاهد أداء السوريين شعائرهم الدينية بحرية في منطقة عملية "نبع السلام"، بعد تحريرها من الإرهاب.

وأوردت الوزارة على حسابها في موقع تويتر، إقامة مجموعة من المسيحيين السوريين قدّاسًا داخل كنيسة بالمنطقة.

وقالت سيدة سورية في الفيديو، إنها لم تكن قادرة على أداء صلاتها في الكنيسة من قبل، حين كانت المنطقة تحت احتلال تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

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وبعثت السيدة السورية، تحياتها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، والجيش التركي على مساعدته لأهالي المنطقة.

و9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.