الهلال الأحمر التركي يواصل تقديم مساعداته لنازحي إدلب

هطاي/ الخليج 365

تواصل جمعية الهلال الأحمر التركي، تقديم يد العون إلى العائلات السورية النازحة من محافظة إدلب وضواحيها، نحو الحدود الشمالية.

وفي هذا الصدد، نصبت فرق الجمعية، الأحد، خياما وزودتها بصوبات تدفئة، للعائلات النازحة في العراء وبساتين الزيتون بمنطقة "مشهد روحين" قرب الحدود مع تركيا.

كما وزعت مساعدات غذائية، إضافةً إلى الأسرّة والأغطية.

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وقال مسؤول المساعدات الخارجية بالجمعية، هاكان ساري، إن "الهجمات والتفجيرات جنوبي إدلب، أجبرت قسما كبيرا من الناس على النزوح نحو الشمال".

وأضاف ساري، أن الجمعية تعمل على مد يد العون إلى العائلات النازحة في العراء، سواءً عبر نصب الخيام وتجهيزها، أو تلبية احتياجات المعيشة الضرورية.

وأفاد بأن فرق الهلال الأحمر التركي تعمل ليل نهار من أجل مساعدة العائلات النازحة، وإسعاد الأطفال عبر منحهم الحلويات والشوكولاتة وغيرها.

من جهة أخرى، تواصل الجمعية توزيع المساعدات على النازحين في منطقتي عفرين و جنديرس، ونصب الخيام بهما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.