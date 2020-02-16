بارزاني يبحث مع تشاووش أوغلو سبل تعزيز التبادل التجاري

أربيل/ يحيى شعلان/ الخليج 365

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني الأحد مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سبل تعزيز التبادل التجاري بين الإقليم وأنقرة.

جاء ذلك، خلال اجتماع بين بارزاني وتشاووش أوغلو، على هامش أعمال اليوم الثالث والأخير لمؤتمر ميونخ للأمن، بحسب بيان لحكومة الإقليم تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وبحسب البيان، استعرض الجانبان آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة بصورة عامة، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الإقليم وتركيا.

وجرى في الاجتماع التأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء العراق والمنطقة عموما، وفقا للبيان.

Advertisements

والجمعة، انطلق مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية، إضافةً إلى العديد من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركات الدولية.

ويناقش المؤتمر، العديد من القضايا، على رأسها الأمن السيبراني والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الكبرى وتغير المناخ، إضافةً إلى ملفات تخص روسيا وليبيا وإيران والصين ومستقبل إفريقيا، وغيرها من المواضيع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.