تركيا تجهّز مدارس "نبع السلام" بالمعدات الرياضية

شانلي أروفة/ الخليج 365

أعلنت ولاية شانلي أورفة التركية، تزويد العديد من المدارس الابتدائية في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا بمعدات رياضية.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، الأحد، أنّ مركز الدعم والتنسيق السوري التابع للولاية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية، يواصل تقديم خدماته للتلاميذ في مدينتي تل أبيض ورأس العين، المحررتين من الإرهاب في إطار عملية نبع السلام.

وأوضح البيان أن مديرية الشباب، قدّمت لمدارس في تل أبيض، ملابس ومعدات رياضية كطاولات لممارسة كرة الطاولة، وكرات لممارسة كرتي القدم والسلة.

Advertisements

و9 أكتوبر 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.