تشاووش أوغلو يشدد على ضرورة وقف انتهاكات حفتر في ليبيا

ميونخ/ الخليج 365
شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، على ضرورة وقف انتهاكات قوات خليفة حفتر وعدوانها في ليبيا.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، المنعقد في إطار مؤتمر ميونخ للأمن.
وقال تشاووش أوغلو، إن تحقيق وقف إطلاق نار ملزم في ليبيا، أمر مهم بالنسبة لمسار الحل السياسي.
وأكد أن تركيا تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.
وأوضح أن الاجتماع الثاني للجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا سيعقد في العاصمة الإيطالية روما، وأن موعده سيُحدد بعد التشاور مع الإيطاليين.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا.
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