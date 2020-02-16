صدامات وسط بغداد.. واختناقات في ساحة الخلاني

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر عراقية بتجدد الصدامات قرب نفق التحرير من جهة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.

كما أفيد عن رمي عناصر مكافحة الشغب “لقنابل المولتوف”، واستخدام سلاح الصيد.

بدورها، أعلنت مصادر طبية إصابة سبعة متظاهرين بحالات اختناق بالقرب من ساحة الخلاني، إثر اطلاق القوى الأمنية لقنابل الغاز المسيل للدموع.

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في حين أفادت وسائل إعلام محلية، بأن متظاهرين أغلقوا مدخل ساحة التحرير في بغداد من جهتي شارع الرشيد وأبو نواس.

وشهدت بغداد تظاهرات طلابية حاشدة اليوم، جددت رفضها تكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة.

ووصل الآلاف في أوقات سابقة في ما يشبه “المليونية الطارئة” دون سابق إنذار إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية التي غصت بالشبان والشابات، والأهالي، للتأكيد على استمرارهم في الاعتصام. وتعالت هتافات الطلاب مؤكدين أنهم “لن يخذلوا الثورة والشهداء”، وأنهم باقون في الساحة دون تراجع. كما صاح آخرون: “طلابية طلابية ضد أمريكا والبعثية، طلابية طلابية ضد إيران الجمهورية”.

إلى ذلك، خرج المئات من الطلاب في مدينة كربلاء جنوب بغداد، في مسيرات حاشدة تنديداً بحرق خيم المتظاهرين في ساحة الوثبة. وصدحت أصوات المتظاهرين هاتفين: “فوق الغيم نضع الخيمة!”. كما ارتفعت الهتافات منادية المرأة العراقية للمشاركة في التظاهرات.