عُمان تحذّر من اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز

صحيفة الخليج الالكترونية

حذّر الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي بن عبدالله؛ من أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز أكبر مقارنة بأي مكان آخر بمنطقة الخليج، عازيًا ذلك إلى العدد المتزايد من السفن الحربية الآتية من دول مختلفة، والتي تؤمّنه، حسبما أفادت “رويترز” اليوم (الأحد).

وقال “ابن علوي” في وقت متأخّر من مساء أمس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: “هناك الكثير من السفن الحربية في منطقة هرمز، ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث”.

ولفت إلى أن هذا يجعل المنطقة نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج في الشهور المقبلة.

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ولا تستطيع إيران من الناحية القانونية إغلاق الممرّ المائي بشكل أحادي؛ لأن جزءًا منه يقع بالمياه الإقليمية العُمانية، لكن السفن التي تمرّ فيه تبحر في المياه الإيرانية، التي تتبع مسؤولية بحرية الحرس الثوري الإيراني.

وتقود واشنطن، التي قررت في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وعاودت فرض عقوبات عليها؛ مهمة بحرية لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن تشمل بريطانيا.

وتقود فرنسا مهمة أوروبية منفصلة، وأرسلت اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والصين أيضًا، قطعًا بحرية إلى المنطقة.